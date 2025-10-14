DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Daniel Munoz wzbudza zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona udanie weszła w ten sezon. Podopieczni Hansiego Flicka jednak zeszli na październikową przerwę reprezentacyjną jako wicelider rozgrywek La Ligi. Duma Katalonii traci do prowadzącego Realu Madryt dwa punkty. Już 26 października dojdzie do spotkania między tymi zespołami. Wiele na to wskazuje, że Blaugrana będzie musiała sobie radzić w tym meczu bez Roberta Lewandowskiego.

Tymczasem z obozu FC Barcelony napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Od pewnego czasu Hansi Flick naciskał klub na sprowadzenie nowego prawego defensora, aby poszerzyć głębie składu. Jak się okazuje, Duma Katalonii wytypowała już odpowiedniego kandydata. Serwis „TEAMtalk” informuje, że w kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Daniel Munoz, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

FC Barcelona jednak nie jest jedynym zespołem, który interesuje się 29-latkiem. Kolumbijczyk jest łączony również z przeprowadzką do Atletico Madryt. Zapowiada się zatem interesująca walka hiszpańskich gigantów o transfer defensora. Czas pokaże, gdzie finalnie trafi zawodnik z Selhurst Park.

Daniel Munoz w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań. W tym czasie reprezentant Kolumbii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.