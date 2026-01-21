Barcelona ruszyła po napastnika. Gigant znalazł rozwiązanie

Barcelona dopina transfer utalentowanego napastnika z Egiptu. Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Hamza Abdelkarim z Al-Ahly zostanie wypożyczony do Dumy Katalonii za kwotę trzech milionów euro.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hamza Abdelkarim coraz bliżej Barcelony

FC Barcelona w obecnym sezonie prezentuje wysoką formę zarówno w rozgrywkach La Liga, jak i w Lidze Mistrzów. W hiszpańskiej lidze podopieczni Hansiego Flicka zajmują pierwsze miejsce w tabeli, jednak ostatnia wyjazdowa porażka z Realem Sociedad (1:2) sprawiła, że przewaga nad Realem Madryt stopniała do zaledwie jednego punktu.

Na Camp Nou coraz większą uwagę zwraca się na przyszłość formacji ofensywnej. Niemiecki szkoleniowiec ma obecnie do dyspozycji Roberta Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa. Kataloński klub intensywnie pracuje nad wzmocnieniem ataku w perspektywie kolejnych sezonów.

W niedzielę pojawiły się doniesienia, że Barcelona napotyka poważne trudności w negocjacjach dotyczących pozyskania Hamzy Abdelkarima z Al-Ahly. Transfer na moment stanął pod dużym znakiem zapytania. Teraz wszystko wskazuje na to, że sprawa zmierza do szczęśliwego finału. Po tygodniach rozmów Barcelona osiągnęła pełne porozumienie z egipskim klubem i jest bardzo blisko sfinalizowania transferu 18-letniego napastnika.

Przełomem okazało się rozwiązanie kwestii kontraktowej samego zawodnika. Abdelkarim zgodził się przedłużyć umowę z Al-Ahly o kolejny sezon. To kluczowy element porozumienia, ponieważ przeprowadzka do Barcelony ma nastąpić w formule wypożyczenia z opcją wykupu. Jeśli kataloński klub nie zdecyduje się na aktywowanie klauzuli, zawodnik wróci do Al-Ahly.

Aktualni mistrzowie Hiszpanii zapłacą za wypożyczenie napastnika trzy miliony euro, natomiast wraz z bonusami kwota może wzrosnąć nawet do 5 milionów. Do pełnej finalizacji transferu konieczne jest jeszcze spełnienie wymogów Finansowego Fair Play. Egipcjanin zdążył już zwrócić na siebie uwagę szerszej publiczności podczas mistrzostw świata U-17, w których zdobył dwie bramki w czterech spotkaniach.