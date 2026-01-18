Barcelona chce nowego napastnika. Negocjacje upadły

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Al-Ahly wstrzymuje transfer Hamzy Abdelkarima do Barcelony

FC Barcelona w obecnym sezonie broni tytułu mistrza Hiszpanii i od kilku tygodni utrzymuje przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt. Jednak Hansi Flick ma w ofensywie ograniczone pole manewru. Do dyspozycji ma dwóch nominalnych napastników – Roberta Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa. Nie jest tajemnicą, że w klubie rozważano sprowadzenie kolejnego snajpera.

Na początku miesiąca media obiegły doniesienia, że Duma Katalonii jest bardzo blisko pozyskania Hamzy Abdelkarima, uważanego za jeden z największych talentów Afryki Północnej. 19-letni napastnik, występujący na co dzień w egipskim Al-Ahly, miał trafić do Barcelony na zasadzie wypożyczenia.

W Egipcie transfer Abdelkarima uznano niemal za przesądzony. Media informowały, że zawodnik przygotowuje się już do podróży do Hiszpanii, a formalności miały zostać sfinalizowane w najbliższych dniach. Jak poinformował dziennik „Sport”, Al-Ahly odmówiło zgody na transfer bez wcześniejszego przedłużenia kontraktu przez zawodnika.

Obecna umowa Abdelkarima obowiązuje do 2027 roku, a bez jej przedłużenia piłkarz wróciłby z wypożyczenia zaledwie rok przed końcem kontraktu. Ostatecznie żadna ze stron nie ustąpiła, a transfer został wstrzymany. 18-letni napastnik w trwającym sezonie rozegrał siedem spotkań w barwach Al-Ahly. Barcelona tym samym musi szukać innych rozwiązań na rynku transferowym.