Barcelona rusza po wielki transfer. Atletico zaakceptuje ofertę

Atletico Madryt otwarte na sprzedaż Alvareza do FC Barcelony
FC Barcelona musi znaleźć nowego napastnika, który od przyszłego sezonu zastąpi Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. W związku z tym media co chwilę wskazują potencjalnych kandydatów do transferu. Wysokie notowania wśród władz katalońskiego klubu ma Julian Alvarez. Argentyńczyk to gwiazda ligowego rywala – Atletico Madryt.
Według najnowszych informacji prosto z Hiszpanii transfer byłby możliwy, ale pod jednym warunkiem. W programie Radioestadio Noche na łamach serwisu Onda Cero ujawniono, że Atletico Madryt jest skłonne usiąść do negocjacji z Dumą Katalonii.
Los Rojiblancos są gotowi, aby sprzedać Alvareza. Natomiast w Barcelonie panuje przekonanie, że potencjalna kwota transakcji musiałaby sięgnąć ok. 200 milionów euro. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową, trudno wyobrazić sobie, aby Blaugrana zapłaciła aż tyle.
Alvarez trafił do Atletico z Manchesteru City w 2024 roku za 75 milionów euro. Łącznie pod wodzą Diego Simeone rozegrał 67 spotkań, w których zdobył 36 goli i zanotował 11 asyst. Dla porównania tyle samo bramek zdobył dla Obywateli, lecz w 103 meczach.