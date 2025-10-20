Barcelona rusza po wielki transfer. Atletico zaakceptuje ofertę

Julian Alvarez jest na liście życzeń FC Barcelony. W programie Radioestadio Noche w serwisie Onda Cero ujawniono, że Atletico Madryt jest skłonne zaakceptować ofertę. Oferta musi jednak opiewać na ok. 200 milionów euro.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Atletico Madryt otwarte na sprzedaż Alvareza do FC Barcelony

FC Barcelona musi znaleźć nowego napastnika, który od przyszłego sezonu zastąpi Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski prawdopodobnie nie zostanie przedłużony. W związku z tym media co chwilę wskazują potencjalnych kandydatów do transferu. Wysokie notowania wśród władz katalońskiego klubu ma Julian Alvarez. Argentyńczyk to gwiazda ligowego rywala – Atletico Madryt.

Według najnowszych informacji prosto z Hiszpanii transfer byłby możliwy, ale pod jednym warunkiem. W programie Radioestadio Noche na łamach serwisu Onda Cero ujawniono, że Atletico Madryt jest skłonne usiąść do negocjacji z Dumą Katalonii.

🚨 Atlético Madrid would be willing to entertain negotiations with Barcelona regarding a move for Julián Alvarez.



However, Barça sources think Atlético would demand around €200M for the Argentine.



He's scored 36 goals and made 11 assistst in 67 games under Diego Simeone.… pic.twitter.com/xEVbVWNYyH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 20, 2025

Los Rojiblancos są gotowi, aby sprzedać Alvareza. Natomiast w Barcelonie panuje przekonanie, że potencjalna kwota transakcji musiałaby sięgnąć ok. 200 milionów euro. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową, trudno wyobrazić sobie, aby Blaugrana zapłaciła aż tyle.

Alvarez trafił do Atletico z Manchesteru City w 2024 roku za 75 milionów euro. Łącznie pod wodzą Diego Simeone rozegrał 67 spotkań, w których zdobył 36 goli i zanotował 11 asyst. Dla porównania tyle samo bramek zdobył dla Obywateli, lecz w 103 meczach.