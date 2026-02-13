Barcelona może to zrobić. Gwiazdor wyraził się jasno po porażce z Atletico

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Eric Garcia motywuje Barcelonę. „Na Camp Nou możemy to zrobić”

Po końcowym gwizdku jako pierwszy przed kamerami pojawił się Eric Garcia i wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę Barcelony 0:4 z Atletico Madryt. Hiszpan przyznał, że pierwsza połowa spotkania była bardzo trudna i rywal narzucił własne tempo. Co więcej, w drugiej połowie 25-latek obejrzał czerwoną kartkę po faulu na rywalu.

– W pierwszej połowie byli od nas lepsi we wszystkim. W intensywności, w chęciach, w nastawieniu. Od początku nic nam nie wychodziło. Grali tak, jak chcieli, mieli przestrzeń do biegania i zrobili nam krzywdę – przyznał defensor.

W drugiej części obraz gry wyglądał już inaczej. Jednak podobnie jak Hansi Flick nie był zadowolony z pracy sędziego. Później odniósł się także do swojej czerwonej kartki oraz ostrych wejść rywali. Mimo to unikał zrzucania całej winy porażki na słabe sędziowanie Martineza Munuery czy nie najlepszą murawę na Metropolitano.

– Wystarczająco już skomplikowaliśmy sobie życie i musimy gonić wynik. Musimy skupić się na sobie – twierdził.

– Zostało 90 minut, u siebie, z naszymi kibicami. Nie mam żadnych wątpliwości, że można to odwrócić. Jestem przekonany, że na Camp Nou możemy to zrobić. W rewanżu na boisku damy z siebie wszystko. Wiemy, że będzie trudno, ale jeśli będziemy razem jako drużyna, możemy to zrobić. Przepraszamy za dzisiejszy mecz. Z kadrą, którą mamy, i wsparciem kibiców możemy to odwrócić – przekazał Garcia wiadomość do kibiców Blaugrany przed rewanżowym starciem półfinału Pucharu Króla, które odbędzie się 3 marca.

