Barcelona rezygnuje z piłkarza. Wyjaśniła się przyszłość pomocnika

rosdemora / Alamy Na zdjęciu:

Oriol Romeu bliski odejścia z Barcelony

FC Barcelona broni mistrzowskiego tytułu w sezonie 2025/26. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka wygrała pierwszy mecz ligowy pewnie, pokonując na wyjeździe Mallorcę (3:0). Przed startem rozgrywek klub zdołał zarejestrować nowych zawodników, w tym Joana Garcię i Marcusa Rashforda, a w kolejce na rejestrację wciąż czeka Wojciech Szczęsny, który przedłużył kontrakt z klubem do czerwca 2027 roku.

W cieniu tych transferów wciąż trwa niepewność dotycząca przyszłości 33-letniego Oriola Romeu. Hiszpański pomocnik nie ma obecnie większych perspektyw na grę w Dumie Katalonii. Cały poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Gironie, a jego aktualny kontrakt z Barceloną obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce definitywnie pożegna się z klubem.

Według doniesień dziennika „Marca”, Romeu nie trenował w tym tygodniu z pierwszym zespołem, a w gabinetach klubu analizowane jest rozwiązanie jego kontraktu. To oznaczałoby, że Barcelona straci zawodnika bez uzyskania kwoty transferowej. Nieobecność Romeu na przedsezonowym tournee po Japonii i Korei Południowej była już sygnałem, że klub nie planuje jego dalszej obecności w składzie.

Odejście weterana nie tylko uwolni miejsce w drużynie, ale również złagodzi sytuację finansową Barcelony pod względem limitu płacowego. Jednocześnie z klubem mają pożegnać się także Inaki Pena i Hector Fort.