Barcelona pewna w sprawie gwiazdy. Flick będzie zadowolony

Barcelona jest zadowolona z postawy Marcusa Rashforda. Hansi Flick w pełni mu ufa, a klub postanowił wykupić gwiazdora z Manchesteru United - twierdzi "The Sun".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Marcus Rashford (w środku)

Rashford imponuje formą. Barcelona już zdecydowała

Marcus Rashford został letnim nabytkiem Barcelony. Hansi Flick domagał się wzmocnienia ofensywy, a klub początkował celował w Luisa Diaza lub Nico Williamsa. Obaj byli jednak nieosiągalni, dlatego stanęło na Angliku, który bardzo liczył na szansę w Katalonii. Manchester United już zdążył go skreślić, dlatego strony dogadały się w sprawie wypożyczenia, które zawiera również opcję późniejszego wykupu. Blaugrana musi wyłożyć 30 milionów euro, jeśli chce mieć Rashforda na stałe. Wygląda na to, że skorzysta z tej możliwości.

Rashford w nowych barwach zaczął niemrawo, ale rozkręca się z każdym tygodniem. W sumie ma na koncie trzy bramki i pięć asyst w 10 meczach, co jest wynikiem minimum satysfakcjonującym. Ostatnio zastępuje Raphinhę, a Flick widzi go również jako „dziewiątkę”, gdyż Robert Lewandowski i Ferran Torres nie radzą sobie najlepiej.

Flick w pełni ufa Rashfordowi i jest zadowolony z jego dyspozycji. „The Sun” twierdzi, że Barcelona zdecydowała już o wykupie gwiazdora z Manchesteru United. W obozie hiszpańskiego giganta pojawiają się nawet głosy niedowierzania dotyczące zaskakująco niskiej wyceny ze strony klubu z Old Trafford.

Wykup Rashforda z pewnością byłby opcją ekonomiczną. Barcelona potrzebuje większej jakości w ofensywie i bez kolejnych transferów nie będzie w stanie walczyć o najwyższe cele.