PSG chce uprzedzić Barcelonę. W grze 150 milionów euro

PSG kontra Barcelona. Pojedynek o gwiazdę
Chociaż kadra PSG wydaje się niezwykle silna, to i tak Paryżanie nie zamierzają próżnować na rynku transferowym. W lecie na Parc des Princes ma trafić kolejna gwiazda. Francuski gigant chce pozyskać środkowego napastnika i może wydać na niego 150 milionów euro.
Portal Fichajes.net twierdzi, że na celowniku PSG znalazł się Victor Osimhen. Snajper Galatasaray w 52 meczach dla tureckiego klubu zdobył już6 bramek i zanotował osiem asyst. Reprezentant Nigerii w lipcu tego roku został wykupiony przez ekipę ze Stambułu za 75 milionów.
Pięć lat wcześniej Napoli zapłaciło za niego Lille blisko 79 mln. Osimhen jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników i wszystko wskazuje na to, że po dwóch sezonach w Turcji 26-latek po raz kolejny może zmienić miejsce pracy. PSG w walce o podpis byłego gracza Wolfsburga będzie musiało zmierzyć się między innymi z Barceloną. Blaugrana poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, który w lecie może opuścić stolicę Katalonii.