PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Ratiu na celowniku Barcelony, klub kontaktował się z agentem obrońcy

FC Barcelona coraz bardziej angażuje się w pracę nad zimowym oknem transferowym. Mimo problemów finansowych, które przeszkadzały latem w rejestracji m.in. Daniego Olmo klub z Katalonii planuje pozyskać nowych piłkarzy. Wszystko wskazuje na to, że kierownictwo Blaugrany skupi się na sprowadzeniu prawego obrońcy, który będzie zmiennikiem Julesa Kounde.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Reprezentant Francji obok Inigo Martineza, Raphinhi i Roberta Lewandowskiego ma najwięcej rozegranych minut w Barcelonie. Aby odciążyć zawodnika i uniknąć kontuzji przeciążeniowej Duma Katalonii rozważa m.in. transfer wychowanka – Oscara Minguezy.

Wychowanek jednej z najsłynniejszych akademii, czyli La Masii to tylko jeden z kandydatów do wzmocnienia zespołu. Barcelona według dziennika Mundo Deportivo przygląda się również innemu zawodnikowi, który występuje w rozgrywkach La Ligi. Hiszpańskie źródło poinformowało, że w kręgu zainteresowań Katalończyków znalazł się Andrei Ratiu z Rayo Vallecano. Co więcej, Deco miał się nawet skontaktować z agentami reprezentanta Rumunii. Z medialnych doniesień wynika, że rozmowy przebiegły bardzo dobrze.

Ratiu to 26-letni prawy obrońca, który od wielu lat związany jest z hiszpańskim futbolem. Karierę zaczynał w Villarrealu, skąd udał się do SD Huesca. Latem ubiegłego roku Rayo Vallecano zapłaciło za niego pół miliona euro. Defensor ma na swoim koncie również 26 występów w drużynie narodowej. Z reprezentacją Rumunii brał udział w ostatnich Mistrzostwach Europy. Ratiu na Euro 2024 rozegrał 4 mecze, w których uzbierał komplet 360 minut.