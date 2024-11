Media: Urbański podjął decyzję ws. przyszłości w Bologni

Kacper Urbański znalazł się na celowniku Juventusu. Mimo to jak informuje La Gazzetta dello Sport reprezentant Polski na 90% przedłuży kontrakt z Bologną do 2029 roku.

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Juventus czy Bologna? Urbański wybrał klub na sezon 2025/2026

Kacper Urbański to jedno z największych odkryć Michała Probierza w reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik przebojem wdarł się do kadry i wywalczył miejsce w drużynie na Mistrzostwa Europy 2024. Od tego momentu stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki.

O ile w drużynie narodowej może liczyć na miejsce w pierwszym składzie, tak w Bologni pełni ostatnio rolę rezerwowego. Tamtejsze media sugerowały, że Polak gra mniej, bowiem nie chce przedłużyć obecnego kontraktu. Powodem braku decyzji ws. przyszłości miała być oferta ze strony Juventusu. Z 20-latkiem kontaktował się Thiago Motta, który namawiał go na transfer do Starej Damy.

Według dziennika La Gazzetta dello Sport przyszłość reprezentanta Polski jest już prawie pewna. Na 90% pomocnik przedłuży kontrakt z Bologną do czerwca 2029 roku. Nowa umowa ma być ważna do 2028 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Zmianie mają ulec również zarobki piłkarza. Urbański zarabia obecnie na Stadio Renato dall’Ara ok. 150 tysięcy euro rocznie.

Nie tak dawno Bologna ogłosiła przedłużenie umowy z innym pomocnikiem. Zaufanie od klubu mimo poważnej kontuzji w przeszłości otrzymał Lewis Ferguson. Szkot parafował nowy kontrakt do 2029 roku. W niedalekiej przyszłości na podpisanie umowy może liczyć również inny reprezentant Polski – Łukasz Skorupski. Kontrakt bramkarza tak, jak w przypadku Urbańskiego wygasa po sezonie.