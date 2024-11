Barcelona wybrała zmiennika dla Kounde. W grze powrót wychowanka

Jules Kounde to jeden z zawodników, który rozegrał najwięcej minut u Hansiego Flicka. Według dziennika Sport FC Barcelona chce sprowadzić do klubu zmiennika obrońcy.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Mingueza może zostać zmiennikiem Kounde w Barcelonie

FC Barcelona ma za sobą fantastyczny początek sezonu. Hansi Flick jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienił oblicze zespołu. U niemieckiego trenera formą imponuje przede wszystkim Robert Lewandowski. Natomiast ważną rolę odgrywa również Jules Kounde.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Reprezentant Francji to jeden z piłkarzy, który pod wodzą Flicka spędził najwięcej czasu na boisku w obecnym sezonie. Kounde ma w nogach już 1469 minut. Więcej czasu na murawie od niego spędzili tylko Inigo Martinez (1506), Raphinha (1486) i Lewandowski (1482).

Kounde gra w Barcelonie jako prawy obrońca. Jego zmiennikiem jest Hector Fort, lecz ze względu na młody wiek Hiszpan niezbyt często otrzymuje szanse w pierwszym składzie. Dlatego jak twierdzi dziennik Sport w Katalonii myślą o sprowadzeniu bardziej doświadczonego zmiennika dla Francuza. Prawdopodobna kandydatura wg. powyższego źródła to Oscar Mingueza, czyli wychowanek La Masii.

Mingueza odszedł z Barcelony do Celty Vigo na zasadzie wolnego transferu latem 2022 roku. Mimo to Duma Katalonii zachowała 50% praw do karty zawodnika. Biorąc pod uwagę, że w umowie obrońcy widnieje klauzula w kwocie 20 milionów euro, oznacza to, że Blaugrana może zapłacić tylko połowę tej sumy. Ostatecznie na transfer 22-latka mogą wydać zaledwie 10 mln euro.

Wychowanek słynnej akademii w Celcie Vigo jest jednym z kluczowych zawodników. W tym sezonie zanotował 5 asyst i zdobył 2 bramki w 13 meczach La Ligi. Latem 2026 roku kończy mu się kontrakt z obecnym klubem.