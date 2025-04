Barcelona pozyska gwiazdę za darmo? Klub podjął decyzję

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

David nie dla Barcelony

Jonathan David to jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników w Europie. Zawodnikowi Lille wygasza kontrakt po zakończeniu sezonu i może dołączyć do dowolnego klubu jako wolny agent za darmo.Mimo że jego nazwisko często pojawiało się w biurach Barcelony, a sam zawodnik wyrażał chęć gry dla zespołu Hansiego Flicka, klub ostatecznie zrezygnował z jego pozyskania. Dział sportowy Blaugrany chce skupić się na innych priorytetach.

Kanadyjski napastnik był kilkukrotnie oferowany Dumie Katalonii. 25-latek regularnie zdobywa gole. Mimo to ani Hansi Flick, ani dyrektor sportowy Deco nie uważają go za priorytetowy cel transferowy.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

W ostatnich dniach David był łączony z Interem Mediolan. To właśnie Nerazzurri mają być najbliżej podpisania młodego snajpera. Innym możliwym kierunkiem jest Premier League. Jednym z zainteresowanych klubów jest West Ham United.

Barcelona zrezygnowała z walki o zawodnika Lille z powodu silnej konkurencji, która oferuje mu znacznie większe wynagrodzenie. Klub aktualnie woli skupić się na wzmocnieniu pozycji prawego obrońcy i skrzydłowego.

Jeżeli nic się nie zmieni, to wszystko wskazuje na to, że Kanadyjczyk przeniesie się do Anglii lub Włoch.

Zobacz także: Barcelona chce napastnika. Możliwa wymiana za Gaviego