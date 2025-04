Inter walczy z Barceloną o gwiazdę. Nerazzurri podnieśli ofertę

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Jonathan David otrzymał ofertę o wartości 10 mln euro rocznie

Inter Mediolan znany jest ze sprowadzania świetnych zawodników na zasadzie wolnego transferu. Przed rokiem za darmo do zespołu Il Biscione przenieśli się Piotr Zieliński i Mehdi Taremi. Natomiast latem 2023 roku mediolańczycy nie wydali ani grosza na Marcusa Thurama.

Teraz stoją przed szansą przeprowadzenia kolejnego darmowego wzmocnienia. Nie jest tajemnicą, że w kręgu zainteresowań aktualnych mistrzów Włoch jest napastnik OSC Lille – Jonathan David. Kanadyjczyk latem opuści obecny klub po wygaśnięciu kontraktu.

Zobacz wideo: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

W walce o podpisanie kontraktu z piłkarzem wymienia się kilka klubów. Natomiast najczęściej w mediach przewija się właśnie Inter Mediolan. Sam zawodnik nie ukrywa, że marzy o transferze do FC Barcelony, która również umieściła go na liście życzeń. W Katalonii mógłby zostać następcą Roberta Lewandowskiego. Mimo to Nerazzurri nie poddają się w walce o gracza z Kanady.

Jak przekazuje Mundo Deportivo, w ostatnim czasie Inter podniósł ofertę indywidualnego kontraktu. Aktualnie propozycja klubu z Serie A opiewa na 10 milionów euro brutto rocznie. Źródło dodaje jednak, że Jonathan David zwleka z podjęciem decyzji, ponieważ czeka na ruch ze strony FC Barcelony. Blaugrana to preferowany klub piłkarza do kontynuowania kariery.

W trwającym sezonie David wystąpił w 44 meczach, w których zdobył 23 gole i zaliczył 10 asyst.