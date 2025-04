ZUMA Press, Inc. / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Gavi

Barcelona chce wymienić Gaviego za Juliana Alvareza

W ostatnim czasie Julian Alvarez był łączony z Barceloną. Klub chciałby pozyskać napastnika, który w przyszłości mógłby zostać następcą Roberta Lewandowskiego. Jednak kataloński klub zmaga się z problemami finansowymi dlatego jedną z rozważanych opcji jest wymiana Gaviego, żeby obniżyć cenę potencjalnego transferu zawodnika Atletico Madryt.

Gavi obecnie nie jest podstawowym zawodnikiem w zespole Hansiego Flicka. 20-letni pomocnik wciąż wraca do swojej formy po długiej kontuzji. Hiszpan wolałby jednak regularnie grać, dlatego może chcieć zmienić swoje otoczenie. Zawodnik walczy o to, żeby wrócić do gry w reprezentacji i zagrać na Mistrzostwach Świata 2026.

Jednym z klubów, który chce go pozyskać jest Paris Saint-Germain. W grę wchodzi jednak także Atletico Madryt, które od dawna śledzi sytuację pomocnika.

Choć Barcelona nie zamierza definitywnie rozstawać się z Gavim, to może rozważyć włączenie go do transakcji, żeby pozyskać Juliana Alvareza. Trudno jednak sobie wyobrazić, żeby zarządcy Atletico zgodzili się na odejście byłego zawodnika Manchesteru City. Jego kontrakt, podobnie jak Gaviego obowiązuje do 2030 roku.

