Barcelona dogadała się z klubem. Tam zagra Ansu Fati

FC Barcelona i AS Monaco finalizują umowę wypożyczenie. Ansu Fati przeniesie się do Ligue 1. Do ustalenia pozostała jedynie kwota klauzuli odsprzedaży - informuje Fabrizio Romano.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati przeniesie się na wypożyczenie do Monaco

FC Barcelona w ostatnich tygodniach prowadziła negocjacje z kilkoma klubami. Tematem rozmów był oczywiście Ansu Fati, dla którego nie ma miejsca w planach Hansiego Flicka. W grze o skrzydłowego z Hiszpanii wymieniano dwa kluby: AS Monaco i Chelsea.

Okazuj się, że w negocjacjach nastąpił przełom, a Fati jest już prawie pewny, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Jak informuje Fabrizio Romano negocjacje na linii Barcelona – Monaco są bliskie finalizacji. Transakcja odbędzie się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Wszystkie formalności po stronie piłkarza zostały ustalone. Do uzgodnienia pozostała jedynie kwota klauzuli odsprzedaży.

Niewykluczone, że wypożyczenie Fatiego doprowadzi także do ważnej zmiany w karierze Lamine Yamala. Nastoletni gwiazdor Dumy Katalonii ma od przyszłego sezonu grać z numerem dziesięć na koszulce. Do tej pory to Ansu Fati zakładał legendarny numer.

Fati nie zaliczy ostatniego sezonu do udanych. Skrzydłowy po powrocie z Brighton do Barcelony rozegrał tylko 11 spotkań, spędzając na murawie zaledwie 298 minut. W nowym klubie będzie miał większą szansę na regularną grę, a także na występy w Lidze Mistrzów. AS Monaco w sezonie 2024/2025 ukończyło Ligue 1 na 3. miejscu za plecami Olympique Marsylii i Paris Saint-Germain.