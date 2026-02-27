Barcelona jest już pewna - po zakończeniu sezonu wykupi zawodnika, który obecnie jest tylko wypożyczony. Diario Sport przekonuje, że Marcus Rashford definitywne zmieni klubowe barwy.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Atletico - FC Barcelona)

Barcelona jest pewna. Aktywuje klauzulę odstępnego

Wszystko wskazuje na to, że saga transferowa z udziałem reprezentanta Anglii dobiega końca. Marcus Rashford, który w lipcu zamienił Premier League na La Liga, po zakończeniu sezonu będzie kontynuował swoją karierę w Hiszpanii. Jak informuje Diario Sport, Barcelona postanowiła wykupić 28-latka.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Duma Katalonii nie jest pewna tego, czy napastnik faktycznie będzie prawdziwym wzmocnieniem. Blaugrana starała się obniżyć kwotę odstępnego, jednak Manchester United nie był skłonny do negocjacji. W pewnym momencie wydawało się, że wychowanek Czerwonych Diabłów w lipcu po prostu wróci na Old Trafford.

Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia i Barcelona zapłaci United 30 milionów euro. Ponadto Rashford, który pozytywnie zapatrywał się na dalszą grę dla lidera La Liga, zaakceptował warunki długoterminowego kontraktu.

W tym sezonie Anglik zaliczył już 34 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst. Połowa bramek przypadła na rozgrywki Ligi Mistrzów. Triumfator Ligi Europy (16/17) trafiał do siatki w meczach z Newcastle (dwa gole), Olympiakosem (dwa gole) i Kopenhagą.