Barcelona planuje transfer z Bundesligi. Gigant chce wykorzystać okazję

21:21, 9. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Patrick Berger

FC Barcelona przymierza się do transferu Juliana Brandta z Borussii Dortmund - informuje Patrick Berger ze stacji "Sky Sport". Niemiecki pomocnik znajduje się również na radarze Arsenalu.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Brandt na celowniku Barcelony i Arsenalu

FC Barcelona ze względu na trudną sytuację finansową coraz częściej rozgląda się za zawodnikami, których będzie można pozyskać bez kwoty odstępnego. Jednym z takich piłkarzy będzie Julian Brandt, którego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje tylko do czerwca tego roku.

29-letni pomocnik po siedmiu latach spędzonych w Dortmundzie opuści klub i rozpocznie nowy etap kariery. Nic więc dziwnego, że Niemiec od dłuższego czasu wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje Patrick Berger, sytuację Brandta uważnie monitorują zarówno Barcelona, jak i Arsenal.

Według doniesień zawodnik rozważa wyjazd za granicę, a potencjalnymi kierunkami jego dalszej kariery są Hiszpania, Włochy oraz Anglia. Na ten moment nie doszło jednak do żadnych konkretnych rozmów z zainteresowanymi klubami. Piłkarz chce przede wszystkim spokojnie dokończyć sezon w barwach Borussii, zanim podejmie ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Ciekawostką jest fakt, że już podczas zimowego okna transferowego Brandt otrzymał dwa zapytania z Premier League. Niemiecki pomocnik zdecydował się jednak odrzucić oferty, ponieważ wolał skupić się na grze dla Borussii.

Brandt trafił do Dortmundu w 2019 roku z Bayeru Leverkusen i od tamtej pory stał się jedną z ważniejszych postaci zespołu. W obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek i zanotował trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź