Barcelona planuje transfer z Bundesligi. Gigant chce wykorzystać okazję

FC Barcelona przymierza się do transferu Juliana Brandta z Borussii Dortmund - informuje Patrick Berger ze stacji "Sky Sport". Niemiecki pomocnik znajduje się również na radarze Arsenalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Brandt na celowniku Barcelony i Arsenalu

FC Barcelona ze względu na trudną sytuację finansową coraz częściej rozgląda się za zawodnikami, których będzie można pozyskać bez kwoty odstępnego. Jednym z takich piłkarzy będzie Julian Brandt, którego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje tylko do czerwca tego roku.

29-letni pomocnik po siedmiu latach spędzonych w Dortmundzie opuści klub i rozpocznie nowy etap kariery. Nic więc dziwnego, że Niemiec od dłuższego czasu wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Jak informuje Patrick Berger, sytuację Brandta uważnie monitorują zarówno Barcelona, jak i Arsenal.

Według doniesień zawodnik rozważa wyjazd za granicę, a potencjalnymi kierunkami jego dalszej kariery są Hiszpania, Włochy oraz Anglia. Na ten moment nie doszło jednak do żadnych konkretnych rozmów z zainteresowanymi klubami. Piłkarz chce przede wszystkim spokojnie dokończyć sezon w barwach Borussii, zanim podejmie ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Ciekawostką jest fakt, że już podczas zimowego okna transferowego Brandt otrzymał dwa zapytania z Premier League. Niemiecki pomocnik zdecydował się jednak odrzucić oferty, ponieważ wolał skupić się na grze dla Borussii.

Brandt trafił do Dortmundu w 2019 roku z Bayeru Leverkusen i od tamtej pory stał się jedną z ważniejszych postaci zespołu. W obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek i zanotował trzy asysty.