IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marcos Alonso

Alonso wciąż nie został zarejestrowany w Barcelonie

Hiszpan może odejść z Blaugrany

Obrońca sonduje możliwość transferu do Premier League

Alonso może odejść do Premier League

Marcos Alonso, który przeniósł się do FC Barcelony we wrześniu 2022 roku, nie został jeszcze zarejestrowany w La Liga ze względu na wysokie zarobki. Chociaż Xavi i jego sztab szkoleniowy doceniają umiejetności zawodnika, szkoleniowiec jest świadomy sytuacji klubu i tego, co należy zrobić, aby uniknąć problemów z finansowym fair play.

Javi Miguel donosi, że Hiszpan jest spokojny o swoją przyszłość, ale zaczął sondować możliwość transferu do Premier League. Mówi się, że jednym z zainteresowanych klubów jest Aston Villa.

Alonso był ważną częścią zespołu Xaviego w jego debiutanckim sezonie w Barcelonie. Dzięki jego wszechstronności, szkoleniowiec był w stanie wykorzystać go na różnych pozycjach w defensywie. Jednakże transfer Inigo Martineza i prawdopodobne przybycie Joao Cancelo sprawia, że dla doświadczonego Hiszpana może zabraknąć miejsca w pierwszym składzie.

