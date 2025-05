Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fermin Lopez nie jest na sprzedaż

FC Barcelona odrzuciła ofertę Paris Saint-Germain opiewającą na 50 milionów euro za Fermina Lopeza. Prezydent Joan Laporta podjął decyzję, że młody Hiszpan opuści Katalonię tylko w przypadku, gdy ktoś aktywuje jego klauzulę wykupu w wysokości 500 milionów euro.

Według ostatnich doniesień PSG złożyło Barcelonie ofertę w wysokości 40 milionów euro plus 10 milionów w zmiennych za Fermina Lopeza. Choć nie jest to mała kwota to propozycja została natychmiast odrzucona przez Laportę. 62-latek dał do zrozumienia, że wychowanek Blaugrany jest jednym z najważniejszych piłkarzy na przyszłość.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

22-latek w obecnym sezonie zazwyczaj pełnił rolę rezerwowego, notując 8 goli i 9 asyst w 45 rozegranych meczach. Sztab szkoleniowy jest zadowolony z zaangażowania i postawy Hiszpana.

Hansi Flick obdarzył zawodnika zaufaniem i poinformował dyrektora sportowego Deco, że uważa go za jednego z kluczowych piłkarzy w jego drużynie. Pomocnik jest także bardzo lubiany przez kolegów z szatni.

Wszystko wskazuje na to, że odejście Fermina nie jest w ogóle brane pod uwagę. Jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do 2029 roku, z klauzulą odstępnego wynoszącą 500 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona otrzymała gigantyczną ofertę. 120 mln euro za gwiazdę