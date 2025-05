Barcelona może stracić gwiazdę. PSG wykłada 50 milionów euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

PSG gotowe zapłacić 50 milionów za Fermina Lopeza

Barcelona tego lata z pewnością przejdzie kilka zmian. Kończący się już sezon pozwolił zespołowi ze stolicy Katalonii sięgnąć przede wszystkim po mistrzostwo Hiszpanii, ale także po Superpuchar kraju oraz Puchar Króla. Potrójna korona dla Hansiego Flicka i jego podopiecznych to więc dobry wynik, choć z pewnością w sercach kibiców zostaje niedosyt w Lidze Mistrzów.

Niemniej wiele wskazuje na to, że nieco zmiany zespół Dumy Katalonii będzie jednym z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie. Do tego potrzebne będą jednak transfery, ale także pewne przebudowanie kadry, a więc odejścia. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, PSG gotowe jest zaoferować 50 milionów euro za Fermina Lopeza. Chodzi o 40 milionów podstawowej kwoty oraz 10 milionów bonusów. Fanem zawodnika jest Luis Enrique, który chce młodego Hiszpana w swoim zespole.

Fermin Lopez w tym sezonie pełnił w barwach Barcelony raczej rolę drugoplanową. Łącznie w kampanii 2024/25 wystąpił w 45 spotkaniach, w których zdobył osiem goli oraz zanotował 9 asyst. 22-letni ofensywny pomocnik z Hiszpanii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 50 milionów euro.

