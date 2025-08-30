Barcelona odrzuca ofertę. Fermin odejdzie w jednym przypadku

Barcelona nie zamierza sprzedawać swojego wychowanka. Fermin Lopez może odejść tylko w jednym przypadku. Szczegóły ujawnia Fabrizio Romano.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Barcelona może być spokojna?

Fermin Lopez od dłuższego czasu jest łączony z transferem do Chelsea. Ofensywny pomocnik może liczyć na regularną grę pod wodzą Hansiego Ficka, ale tej regularności brakuje w przypadku obecności w podstawowym składzie. Sytuację 22-latka chcieli wykorzystać The Blues, jednak Barcelona niechętnie patrzy na możliwość rozstania z dwukrotnym reprezentantem Hiszpanii.

Londyńczycy złożyli oficjalną ofertę i zaproponowali Dumie Katalonii 40 milionów euro za kartę zawodniczą złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Barcelona od razu odrzuciła możliwość sprzedaży Fermina za tak niską kwotę i domaga się około 90 milionów. Jednak nawet jeżeli Chelsea zbliży się do wymagań finansowych Blaugrany, transfer nie dojdzie do skutku.

🚨🔵🔴 Barcelona mantain their position: no plans to sell Fermín López this summer following Chelsea bid.



The only way for Fermín exit would be in case he decides to leave, with future now in player’s hands. pic.twitter.com/uTPr9psoNj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Jak informuje Fabrizio Romano, Fermin odejdzie tylko w jednym przypadku – jeżeli sam wyrazi taką chęć. W tej chwili zawodnik nie poinformował klubu o planach przeprowadzki do Londynu. To ma sugerować, że – mimo aktywnych działań The Blues – pomocnik będzie kontynuował karierę w Hiszpanii.