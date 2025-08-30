Barcelona odrzuca ofertę. Fermin odejdzie w jednym przypadku

Barcelona może być spokojna?
Fermin Lopez od dłuższego czasu jest łączony z transferem do Chelsea. Ofensywny pomocnik może liczyć na regularną grę pod wodzą Hansiego Ficka, ale tej regularności brakuje w przypadku obecności w podstawowym składzie. Sytuację 22-latka chcieli wykorzystać The Blues, jednak Barcelona niechętnie patrzy na możliwość rozstania z dwukrotnym reprezentantem Hiszpanii.
Londyńczycy złożyli oficjalną ofertę i zaproponowali Dumie Katalonii 40 milionów euro za kartę zawodniczą złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Barcelona od razu odrzuciła możliwość sprzedaży Fermina za tak niską kwotę i domaga się około 90 milionów. Jednak nawet jeżeli Chelsea zbliży się do wymagań finansowych Blaugrany, transfer nie dojdzie do skutku.
Jak informuje Fabrizio Romano, Fermin odejdzie tylko w jednym przypadku – jeżeli sam wyrazi taką chęć. W tej chwili zawodnik nie poinformował klubu o planach przeprowadzki do Londynu. To ma sugerować, że – mimo aktywnych działań The Blues – pomocnik będzie kontynuował karierę w Hiszpanii.