Barcelona obserwuje młodą gwiazdę. Robi furorę na MŚ

FC Barcelona nie zwalnia tempa w poszukiwaniu młodych gwiazd. Jak podaje dziennikarz Albert Fernandez z GOL, na celowniku skautów znalazł się 17-letni napastnik Thomas de Martis.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może sprowadzić młodego napastnika

Barcelona od lat śledzi młodych zawodników z Ameryki Południowej. W ten sposób odkryto kiedyś Leo Messiego, a później takich zawodników jak Neymar czy Vitor Roque. Teraz Blaugrana ma nadzieję, że podobną drogą może podążyć Thomas de Martis. Młody napastnik argentyńskiego klubu Lanus, który już teraz budzi zainteresowanie europejskich gigantów.

17-latek zdążył już zadebiutować w pierwszej drużynie. Do tej pory na tym poziomie rozegrał dwa spotkania oraz dziewiętnaście w rezerwach, zdobywając dwa gole. Dla reprezentacji Argentyny U17 rozegrał czternaście meczów, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował jedną asystę. Wcześniej błyszczał na mistrzostwach Ameryki Południowej U17, gdzie z sześcioma trafieniami został królem strzelców.

Według informacji dziennikarza Alberta Fernandeza z „GOL” Barcelona obserwuje De Martisa od kilku miesięcy. Klub wysłał swoich skautów na aktualnie trwające mistrzostwa świata U17, żeby ocenili oni jego rozwój i zachowanie na tle rówieśników. Katalończycy chcą działać szybko, zanim po młodego Argentyńczyka, który zdobył w turnieju dotychczas jedną bramkę w trzech meczach, zgłoszą się inne europejskie kluby.

De Martis ma ważny kontrakt z Lanus do końca 2027 roku, a już w przyszłym roku będzie mógł przenieść się do Europy. W związku z tym hiszpański gigant może spróbować sprowadzić go w letnim okienku transferowym.

