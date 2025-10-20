Barcelona musi wyłożyć 80 milionów. Klub gwiazdora podwyższył klauzulę

FC Barcelona w kontekście nowego obrońcy rozważa transfer Goncalo Inacio. Jak podaje Sport, ataki Katalończyków odpiera Sporting CP. Portugalczycy zwiększą klauzulę w kontrakcie do 80 mln euro.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Sporting odpiera ataki Barcelony. Inacio z klauzulą wartą 80 mln euro

FC Barcelona, choć zdecydowała się latem na rozstanie z Inigo Martinezem, nie sprowadziła nowego środkowego obrońcy. Brak doświadczonego piłkarza jest widoczny gołym okiem. Defensywa katalońskiego klubu w porównaniu do poprzedniego sezonu prezentuje się znacznie słabiej. W związku z tym pion sportowy planuje naprawić ten błąd, sprowadzając stopera latem przyszłego roku.

W kręgu zainteresowań jest Goncalo Inacio. To reprezentant Portugalii, który na co dzień gra w barwach Sportingu CP. 24-latek od lat jest przymierzany do topowych klubów w Europie. O jego transferze od dawna myśli m.in. Manchester United.

Z racji rosnącego zainteresowania Sporting zaplanował rozmowy z piłkarzem ws. przedłużenia kontraktu. Nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. Na dodatek zostanie wpisana klauzula odstępnego. Jeśli Barcelona będzie chciała pozyskać Inacio, to potencjalna kwota transferu wyniesie aż 80 milionów euro. Aktualnie obrońca wyceniany jest przez Transfermarkt na 45 milionów euro.

Inacio całą karierę spędził w Sportingu. W seniorskim zespole zadebiutował w sezonie 2020/2021. Od tego momentu zagrał w 224 meczach, zdobywając 21 goli. Na swoim koncie ma także 18 spotkań w reprezentacji Portugalii, z którą wygrał Ligę Narodów.