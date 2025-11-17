Barcelona może zastąpić dwie gwiazdy. Wybrała już nazwiska

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Jules Kounde (w środku)

Kounde i Balde zawodzą. Barcelona planuje zmiany?

Barcelona skupia się przede wszystkim na zastąpieniu Roberta Lewandowskiego, który po tym sezonie najprawdopodobniej opuści zespół. Jego umowa wygasa, a negocjacje w sprawie przedłużenia nawet nie ruszyły. Klub uważa, że to odpowiedni moment, aby się rozstać, gdyż Polak nie wróci już na swój najwyższy poziom. Okazuje się, że nie jest to jedyny cel giganta na przyszły rok. „Mundo Deportivo” sugeruje wymianę bocznych obrońców, gdyż obecni nie spełniają oczekiwań.

Blaugrana ma być rozczarowana postawą Julesa Kounde oraz Alejandro Balde. Obaj przyzwyczaili do gry na najwyższym światowym poziomie, a ich obecna dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Żaden z nich nie ma jakościowego zmiennika, ale może się to zmienić podczas letniego okienka. Klub ma na liście życzeń kandydatów, którzy mogą wzmocnić konkurencję, a nawet zastąpić Francuza oraz Hiszpana.

Z Barceloną ponownie łączony jest Alejandro Grimaldo. Jego angaż uchodzi za prawdziwą rynkową okazję, gdyż ma on w kontrakcie z Bayerem Leverkusen zapis o odejściu za około 20 milionów euro. Oprócz niego, Duma Katalonii widzi w swoich szeregach miejsce dla Denzela Dumfriesa, Daniela Munoza czy Joao Cancelo. Te ruchy nie są oczywiście przesądzone, natomiast władze klubu ze szczególną uwagą będą przyglądać się poczynaniom tych, którzy nie zachwycają formą.