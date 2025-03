Isak zmienia plany. Negocjuje nowy kontrakt z tym klubem

Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak może przedłużyć kontrakt z Newcastle

Alexander Isak to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy w Europie. Szwedzki napastnik Newcastle United w obecnym sezonie jest w znakomitej formie i dzięki kapitalnym występom zdaje się pracować na transfer do jeszcze lepszego, absolutnie czołowego klubu. Zainteresowanie jego pozyskaniem wyraża m.in. Liverpool, Barcelona oraz Arsenal.

Okazuje się jednak, że może się okazać, że żaden z tych klubów nie będzie nowym zespołem 25-letniego napastnika. Według informacji przekazanych przez “Mail Sport”, Alexander Isak może rozpocząć rozmowy z ekipą Newcastle United ws. przedłużenia obecnego kontraktu. Oznacza to, że sensacyjnie dojść może do zmiany planów napastnika, który wydawało się będzie gotowy na odejście do innego zespołu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał dla Newcastle 32 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował pięć asyst. Reprezentant Szwecji jest jednym z czołowych strzelców Premier League. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Arsenal pewny swego. Hitowe wzmocnienie coraz bliżej