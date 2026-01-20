Barcelona może stracić pomocnika. Jest na radarze Manchesteru United

Manchester United jest jednym z klubów, który jest zainteresowany pozyskaniem Marca Casado z FC Barcelony. Na tej liście jest także Atletico Madryt oraz Wolverhampton Wanderers, o czym donosi "Mundo Deportivo".

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado może odejść z Barcelony do Man United

Barcelona w tym sezonie radzi sobie całkiem dobrze. Być może jeśli chodzi o grę nie jest tak dobrze, jak jeszcze w poprzedniej kampanii, ale wyniki podopiecznych Hansiego Flicka nadal się zgadzają. Dużym problemem Dumy Katalonii jest jednak gra obronna, która zdecydowanie kuleje i prawdopodobnie z tego powodu ich przygoda w Lidze Mistrzów nie będzie usłana różami.

Niemniej sporo dzieje się w kontekście Barcelony w temacie transferów. Od dłuższego czasu spekuluje się na temat odejścia jednego z młodych pomocników. Dro ma bowiem trafić do PSG. Nie będzie to jednak być może jedyny transfer wychodzący. Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Manchester United, Atletico Madryt oraz Wolverhampton Wanderers są zainteresowani pozyskaniem Marca Casado.

22-letni środkowy pomocnik w poprzedniej kampanii odgrywał zdecydowanie większą rolę w zespole Dumy Katalonii, szczególnie na początku sezonu. W tym sezonie łącznie ma na koncie 19 występów i jedną asystę. Od dłuższego już czasu mówi się o ewentualnym odejściu Casado z FC Barcelony. Trudno jednak powiedzieć, czy taki scenariusz mógłby mieć miejsce już tej zimy, czy raczej dopiero latem. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 25 milionów euro, a jego aktualna umowa wygasa dopiero w czerwcu 2028 roku.

