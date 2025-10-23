Barcelona może stracić piłkarza na rzecz Atletico. Ma odejść za darmo

Andreas Christensen może zmienić klub wewnątrz La Liga. Z informacji Mundo Deportivo wynika, że obrońcę FC Barcelony chce Atletico Madryt. Duńczyk ma ważny kontrakt do końca sezonu.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen

Andreas Christensen na liście życzeń Atletico Madryt

FC Barcelona ma w kadrze pierwszego zespołu kilku zawodników, którym po zakończeniu sezonu wygasa kontrakt. Najwięcej z wiadomych względów mówi się o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Natomiast oprócz reprezentanta Polski umowa kończy się również takim zawodnikom jak Eric Garcia i Andreas Christensen. W przypadku Duńczyka pojawiła się dla niego ciekawa opcja na dalszą karierę.

Mundo Deportivo przekonuje, że Christensen znalazł się w orbicie zainteresowań Atletico Madryt. Klub ze stolicy rozważa sprowadzenie środkowego obrońcy na zasadzie wolnego transferu. Jeśli do końca roku 29-latek nie przedłuży umowy z Katalończykami, od stycznia będzie mógł prowadzić rozmowy z dowolnym klubem. W przeszłości niejednokrotnie był już łączony z Los Colchoneros.

Aktualnie wiele wskazuje na to, że Barcelona zdecyduje się na rozstanie z piłkarzem. Głównym powodem ma być fakt, że Christensen zbyt często boryka się z kontuzjami. Biorąc pod uwagę trwający oraz poprzedni sezon zagrał tylko w 15 meczach.

Christensen przeniósł się do FC Barcelony latem 2022 roku z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Podczas pobytu w Blaugranie rozegrał łącznie 89 meczów, wygrywając dwukrotnie mistrzostwo Hiszpanii. Wcześniej był również związany z Borussią M’Gladbach.