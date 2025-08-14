Barcelona może sprowadzić gwiazdę za darmo. Była gotowa oddać De Jonga

FC Barcelona w 2024 roku była gotowa poświęcić Frenkiego de Jonga, aby sprowadzić Bernardo Silvę - informował SPORT. Niebawem gwiazdor Man City może być dostępny za darmo.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

FC Barcelona może sprowadzić Bernardo Silvę za darmo

FC Barcelona nieustannie mierzy się z problemami finansowymi. Ten fakt zmusza klub do podejmowania bardzo bezpiecznych ruchów na rynku transferowym. Z tego względu w orbicie zainteresowań Dumy Katalonii znajdują się przede wszystkim atrakcyjne ekonomicznie opcje.

Taką okazją może niebawem stać się Bernardo Silva z Manchesteru City. Portugalczyk ma kontrakt do 2026 roku i jeśli nie przedłuży umowy do końca grudnia, to już w styczniu będzie mógł negocjować z innymi klubami. Doskonały pomocnik na pewno zainteresuje wiele klubów i bardzo możliwe, że jednym z nich będzie FC Barcelona. Pytanie tylko, czy Hansi Flick wyrazi na to zgodę.

Blaugrana intensywnie zabiegała o transfer gwiazdora Manchesteru City w 2024 roku. Było to życzenie Xaviego Hernandeza, który jednak potem pożegnał się z posadą i w rezultacie temat sprowadzenia Portugalczyka na Camp Nou upadł. Jednak w obliczu okazji rynkowej Barcelona może pokusić się o wznowienie rozmów.

Kataloński SPORT informował nawet, że w tamtym okresie na prośbę Xaviego Barcelona byłaby gotowa poświęcić Frenkiego de Jonga. Holender miał pójść na sprzedaż, aby transfer Bernardo Silvy stał się realny.