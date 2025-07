Barcelona może pozyskać napastnika Premier League. To byłby zaskakujący transfer

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i nie tylko śledzą napastnika Arsenalu

Gabriel Jesus znalazł się na liście życzeń kilku klubów z Europy i Ameryki Południowej. Choć początkowo spekulowano o możliwym transferze jeszcze latem, to obecnie napastnik Arsenalu wraca do pełni zdrowia po odniesionej kontuzji. Niektóre kluby, takie jak Palmeiras i Flamengo obserwują sytuację 28-latka. Jednak nie tylko one są zainteresowane sprowadzeniem Brazylijczyka.

Barcelona, Milan, Newcastle oraz Tottenham również rozważają transfer doświadczonego snajpera. Duma Katalonii poszukuje taniego następcę Lewandowskiego i podobnie jak reszta wymienionych zespołów chce zwiększyć głębię składu, żeby mieć więcej opcji w ofensywie

Spurs będą potrzebowali napastnika jeśli z klubu odejdą Son lub Richarlison. Z kolei Sroki mogą stracić Alexandra Isaka, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Jesus na Emirates Stadium nie spełnił stawianych przed nim oczekiwań. Od dołączenia do klubu w 2022 roku zdobył 26 bramek i 20 asyst w 96 występach. Mimo to nie brakuje głosów, że to wciąż wartościowy piłkarz.

Na ten moment żaden z klubów nie złożył konkretnej oferty. Wszystko zależy od stanu zdrowia piłkarza i jego powrotu do formy. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, w trakcie zimowego okienka może zmienić swoje otoczenie.

