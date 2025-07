Arsenal straci Gabriela Jesusa? Zaskakujące doniesienia

Arsenal w letnim okienku transferowym może stracić Gabriela Jesusa. Jak się okazuje, Brazylijczyk może wrócić do ojczyzny. Znalazł się bowiem na radarze Flamengo - przekazuje serwis "RTI Esporte".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus na celowniku Flamengo

Arsenal lada moment ogłosi hit transferowy. Do londyńskiego zespołu trafi Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona. Tym samym dobiegnie końca długa saga związana z napastnikiem Kanonierów. Mikel Arteta wreszcie otrzyma zawodnika, który jest gwarancją sporej liczby goli. A to w minionych sezonach było bolączką zespołu prowadzonego przez hiszpańskiego szkoleniowca.

Tymczasem interesujące wieści transferowe z obozu Arsenalu przekazuje serwis „RTI Esporte”. Otóż Kanonierzy wkrótce mogą stracić Gabriela Jesusa. Reprezentant Brazylii może zaliczyć zaskakującą przeprowadzkę. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Flamengo. Klub z Rio De Janeiro nawiązał już kontakt w sprawie transferu napastnika.

Gabriel Jesus miałby przenieść się do Flamengo na zasadzie wypożyczenia. Brazylijski klub jest gotowy pokryć nawet połowę wynagrodzenia zawodnika Arsenalu. Do transferu faktycznie może dojść. Napastnik dał bowiem zielone światło na powrót do ojczyzny. Zapowiadają się zatem interesujące tygodnie dla 28-latka.

W minionym sezonie Gabriel Jesus rozegrał 27 spotkań w koszulce Arsenalu. W tym czasie reprezentant Brazylii zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 28-letniego napastnika na 32 miliony euro.