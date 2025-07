Barcelona sprzeda zawodnika za 30 mln? Dwa duże kluby wyraziły zainteresowanie

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Milan i Newcastle dołączyli do rywalizacji o Christensena

Joan Laporta intensywnie pracuje nad sprzedażą kilku zawodników, żeby zwolnić miejsce w budżecie płacowym. Jak sugeruje serwis „E-Noticies” wśród kandydatów do opuszczenia klubu są m.in. Pau Victor i Hector Fort. W przypadku wysokiej oferty możliwe jest również odejście Fermina Lopez czy Marca Casado.

Jednak prezydent Barcelony uważa, że najlepiej byłoby się pozbyć Andreasa Christensena, którego wycenił na 30 milionów euro. Według zarządu klubu byłaby to najmniej bolesna strata dla zespołu Hansiego Flicka. Uważają oni, że pozycja stopera jest dobrze obsadzona.

Duński środkowy obrońca, który dołączył do Blaugrany jako wolny agent z Chelsea w 2022 roku, ma kontrakt do 2026 roku, ale klub nie planuje go przedłużać. Władze hiszpańskiego giganta chcą, żeby 29-latek odszedł w trakcie bieżącego okienka transferowego.

Od pewnego czasu Christensenem zainteresowanie wykazuje Arsenal. Jednak według doniesień również inne kluby monitorują sytuację defensora. Chodzi o AC Milan oraz Newcastle United. Choć Barcelona oczekuje 30 mln euro, możliwe, że zaakceptuje nieco niższą kwotę, biorąc szczególnie pod uwagę problemy zdrowotne, z jakimi mierzył się zawodnik w zeszłym sezonie.

