Barcelona może pozyskać gwiazdę. Hansi Flick poprosił o wielki transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nalega na transfer Nico Williamsa

Nico Williams ponownie znalazł się na radarze FC Barcelony. Jak się okazuje, kluczową rolę odgrywa w tym Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec przedstawił swoje stanowisko Joanowi Laporcie i Deco. Jeśli pojawi się okazja na pozyskanie skrzydłowego Athletic Bilbao, jest za tym, żeby iść na całość i spróbować ściągnąć go na Camp Nou.

Flick uważa, że 22-letni skrzydłowy idealnie wpasowałby się w jego zespół. Jest przekonany, że ofensywa złożona z Nico Williamsa i Lamine’a Yamala mogłaby być jedną z najgroźniejszych w całej Europie.

Z kolei w biurach Blaugrany panuje większa ostrożność. Już w zeszłym roku klub próbował go ściągnąć, jednak transfer nie doszedł do skutku przez problemy finansowe Katalończyków.

Władze uważają, że Hiszpan byłby dobrym wzmocnieniem, ale priorytetem wciąż pozostaje Luis Diaz, choć Liverpool nie chce negocjować transferu za kwotę poniżej 80 milionów euro. Z kolei Williams ma w swoim kontrakcie zawartą klauzulę wykupu w wysokości 60 milionów euro.

Jeżeli nie uda się sprowadzić Kolumbijczyka lub Ademolę Lookmana, który także znajduje się na liście życzeń Barcelony, to Williams prawdopodobnie będzie miał większe szanse na transfer do Dumy Katalonii. Mimo prośby Flicka ostateczna decyzja należy jednak do Joana Laporty i Deco.

