Barcelona może go sprzedać. Rozważy oferty za pomocnika

Barcelona latem rozważy oferty za Marca Casado. Choć jest zadowolona z pomocnika, nie może mu zagwarantować regularnej gry - informuje "Sport". Piłkarz może naciskać na transfer.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Casado na wylocie? Barcelona nie zapewni mu gry

Barcelona tej zimy przede wszystkim nie chciała się osłabiać. Kilku jej zawodników wzbudzało zainteresowanie innych ekip, ale o sprzedaży nie było mowy. Pod lupą znalazł się chociażby Marc Casado, który w tym sezonie jest tylko rezerwowym. Hansi Flick go ceni, ale woli stawiać na innych zawodników, a podstawowy duet w środku pola tworzą Frenkie de Jong oraz Pedri.

W obliczu problemów zdrowotnych w tej formacji Casado oczywiście dostaje szanse, ale nie gra w satysfakcjonującym wymiarze czasowym. Tej zimy zainteresowało się nim Atletico Madryt, które planowało właśnie w ten sposób zastąpić Conora Gallaghera. Blaugrana kategorycznie odrzuciła możliwość rozstania.

Nie oznacza to natomiast, że Casado jest skazany na Barcelonę. „Sport” ujawnia plany na letnie okienko – klub ma rozważyć oferty za hiszpańskiego pomocnika. Jeśli jego rola w zespole się nie zmieni, będzie mógł dołączyć do nowej ekipy.

Casado cieszy się dużym uznaniem w klubie, zarówno w sztabie szkoleniowym, jak i w szatni. Jego problemem jest zbyt duża i jakościowa konkurencja w środku pola, którą zwyczajnie przegrywa. Barcelona uważa, że ma zbyt wielu piłkarzy w tej formacji i jest w stanie poświęcić właśnie Casado. Rozważy jego sprzedaż pod kątem letniego okienka, o ile wpłynie za niego odpowiednia oferta.