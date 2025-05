Barcelona może dokonać hitowej wymiany. Gwiazda za Luisa Diaza

Barcelona chce włączyć Ferrana Torresa do transferu Luisa Diaza. Jak podaje El Nacional klub w ten sposób chce obniżyć kwotę ewentualnej transakcji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Diaz za Ferrana Torresa

Od pewnego czasu dla Barcelony priorytetem transferowym na letnie okienko stał się Luiz Diaz Kolumbijczyk, który ma za sobą znakomity sezon w barwach Liverpoolu znajduje się na liście życzeń Joana Laporty i Hansiego Flicka. Zdaniem portalu „El Nacional” Katalończycy stworzyli plan, żeby zaoferować Ferrana Torresa. To ma przekonać The Reds do podjęcia negocjacji.

28-latek przyczynił się do zdobycia przez Liverpool mistrzostwa Anglii. W minionym sezonie rozegrał 50 spotkań, w których strzelił siedemnaście bramek oraz zanotował osiem asyst. Klub z Anfield nie chce rozstawać się z gwiazdorem, szczególnie po odejściu Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt. Tylko wyjątkowo korzystna oferta mogłaby zmienić ich zdanie.

Bluagrana jednak nie dysponuje na tyle dużym budżetem transferowym, żeby móc spełnić oczekiwania angielskiego giganta. W związku z tym pojawił się pomysł wymiany Ferrana Torresa za Luisa Diaza. Hiszpan był w tym sezonie w dobrej formie i zyskał uznanie kibiców. Mimo to jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Natomiast Torres woli zostać w Barcelonie. Dobrze czuje się w zespole Hansiego Flicka i chce odnosić z drużyną kolejne sukcesy. Dlatego przekonanie go do przeprowadzki na Anfield wydaje się mało prawdopodobne.

