Barcelona zdecydowała ws. Marcusa Rashforda! Ależ zwrot akcji

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Barcelona wstrzymała transfer Marcusa Rashforda

Barcelona poszukuje nowego skrzydłowego. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie prace w klubie koncentrują się na tym wyzwaniu, które zapowiada się być niezwykle trudne do realizacji. Wszystko przede wszystkim przez fakt, że Duma Katalonii ma problemy finansowe i po prostu nie stać jej na sprowadzenie dowolnego piłkarza za wysoką kwotę. Dlatego musi kombinować.

W ostatnim czasie w kontekście Barcelony mówiło się przede wszystkim o dwóch nazwiskach: Marcus Rashford oraz Luis Diaz. Okazuje się, że zapadła już decyzja. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, transfer Marcusa Rashforda do Blaugrany został wstrzymany. Wszystko przez fakt, że Barcelona jako priorytet traktuje pozyskanie Luisa Diaza z Liverpoolu. To nie będzie także łatwe, bowiem okazało się, że Kolumbijczyk chciałby trafić do Realu Madryt. Piłkarz Manchesteru United budzi także mieszane odczucia w klubie, co do jego przydatności.

Jednocześnie sam Rashford jest rozczarowany brakiem konkretnej oferty i przerwaniem jakichkolwiek rozmów o dołączeniu do klubu. W minionym sezonie skrzydłowy rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego Marcusa Rashforda na 50 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona zdradzona! Gwiazdor prowadzi rozmowy z Realem Madryt