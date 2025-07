Rashford poszedł na ustępstwa. Tyle zapłaci mu Barcelona

fot. MI News & Sport Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford marzył o Barcelonie. Zarobi znacznie mniej

Marcus Rashford od kilku miesięcy planował transfer do Barcelony. Zaczęło się już podczas zimowego okienka, kiedy zrozumiał, że nie ma dla niego miejsca w Manchesterze United. Czekał na ruch ze strony hiszpańskiego giganta, lecz taki nie nastąpił. Ostatecznie wylądował na wypożyczeniu w Aston Villi, gdzie nieco się odbudował po trudnym okresie na Old Trafford.

Aston Villa miała możliwość wykupienia gwiazdora, natomiast się na to nie zdecydowała. Rashford przygotowywał się więc do kolejnej przeprowadzki, znów faworyzując Barcelonę. Ta jednak najpierw pracowała nad transferami Nico Williamsa oraz Luisa Diaza. Niepowodzenia w obu tematach skłoniły ją do powalczenia właśnie o Anglika. Wszystko wskazuje na to, że to on wzmocni ofensywę ekipy Hansiego Flicka.

Barcelona wypożyczy go z Manchesteru United do końca sezonu. W umowie znajdzie się opcja wykupu za 30-35 milionów euro, co jest korzystnym rozwiązaniem dla Blaugrany. Czerwone Diabły pierwotnie liczyły na transfer definitywny już tego lata, ale ostatecznie przystały na warunki mistrza Hiszpanii.

Sporą determinacją wykazał się także sam Rashford, który poszedł na ustępstwa i znacząco obniżył swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Barcelona będzie mu płacić 10 milionów euro brutto rocznie. To nawet o połowę mniej niż otrzymywał w Manchesterze United. Blaugrana ma całkowicie pokryć jego nową pensję, co potwierdził Ben Jacobs.