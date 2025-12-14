Barcelona ma wątpliwości. Zwrot akcji ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest w coraz trudniejszej sytuacji w barwach FC Barcelony. Klub jest zaniepokojony jego kolejnym urazem i jak pisze "Sport", prawdopodobieństwo przedłużenia kontraktu spada i jest coraz mniejsze.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z coraz mniejszymi szansami na pozostanie w Barcelonie

Robert Lewandowski w tym sezonie jest w bardzo trudniej sytuacji, bowiem walczyć musi o swoją dalszą przyszłość w zespole FC Barcelony. Wszystko przez fakt, że wraz końcem sezonu wygasa jego kontrakt w stolicy Katalonii i już od początku mówiło się, że mało prawdopodobne jest jego przedłużenie. Później jednak – gdy Polak wrócił do dobrej formy i gry w pierwszym składzie – nastroje nieco się odmieniły.

Obecnie jednak znów kapitan reprezentacji Polski złapał lekki uraz, który jest kolejnym problemem zdrowotnym napastnika w tym sezonie. To powoduje, że wśród decydentów Barcelony rośnie zaniepokojenie możliwościami fizycznymi 37-latka. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, przedłużenie kontraktu Lewandowskiego, które do tej pory nie było wykluczone, teraz staje się coraz mniej prawdopodobne.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał do tej pory 17 spotkań i zdobył w nich osiem goli oraz zanotował dwie asysty. W sumie na murawie spędził jednak 888 minut. Obecnie napastnik FC Barcelony oraz reprezentacji Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 9 milionów euro. Jakiś czas temu mówiło się o zainteresowaniu jego transferem ze strony m.in. AC Milanu oraz klubów z ligi arabskiej.

Zobacz także: Real Madryt zdecydował. Legenda zastąpi Xabiego Alonso