Robert Lewandowski musi planować swoją przyszłość. Barcelona wciąż nie podjęła decyzji w sprawie jego umowy. Agent gwiazdora miał ostatnio spotkanie dotyczące transferu - informuje Tomasz Włodarczyk w programie na kanale "Meczyki".

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zwleka z decyzją. Lewandowski szuka opcji

Robert Lewandowski wciąż nie poznał decyzji Barcelony w sprawie wygasającej umowy. Takowa jeszcze nie zapadła, a do rozmów może dojść dopiero pod koniec sezonu. Wiele zależy od formy Polaka oraz sytuacji finansowej klubu. Pierwotnie planowano go pożegnać i sprowadzić gwiazdę światowego formatu, ale na taki ruch może zabraknąć funduszy. Marzeniem giganta jest transfer Juliana Alvareza lub Erlinga Haalanda.

W ostatnim czasie pozytywnie o Lewandowskim wypowiadali się Hansi Flick, Joan Laporta oraz Deco. Dostrzegają, jak ważną postacią jest dla szatni, a także doceniają jego formę strzelecką. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski gra znacznie mniej, a mimo tego ma na koncie osiem bramek oraz dwie asysty.

Przyszłość Lewandowskiego wyjaśni się dopiero w kolejnych miesiącach. Sam zawodnik musi szukać rozwiązań, na wypadek gdyby Barcelona faktycznie go pożegnała. Jest oczywiście łączony z Arabią Saudyjską lub Stanami Zjednoczonymi, ale może też kontynuować karierę w Europie. Wciąż aktualny jest temat przeprowadzki na San Siro. Tomasz Włodarczyk ujawnił nawet, że agent Lewandowskiego spotkał się niedawno z przedstawicielami Milanu, aby porozmawiać o ewentualnym transferze.

Oprócz włoskiego giganta, Lewandowskiemu przyglądają się też kluby z Turcji. Wydaje się jednak, że propozycja Milanu będzie bardziej atrakcyjna, choć dla niego wciąż liczy się głównie Barcelona.