Barcelona ma sensacyjny pomysł. Wymieni go na Alvareza?!

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona poświęci Torresa? Postawi na duet Alvarez – Lewandowski

Barcelona planuje ruchy kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Robert Lewandowski w rywalizacji z Newcastle United udowodnił, że dalej może grać na najwyższym poziomie. Od kilku dni media sugerują, że hiszpański gigant przedłuży jego umowę o kolejny rok i zatrzyma go na jeszcze jeden sezon. Zmieni się natomiast rola Polaka, który będzie już w głównej mierze rezerwowym. Jednocześnie Blaugrana chce sprowadzić napastnika z najwyższej półki, a wybór może paść na Juliana Alvareza.

W przypadku transfer Argentyńczyka mowa o kwocie sięgającej 100 milionów euro. Oczywiście to olbrzymi wydatek dla Barcelony, która będzie próbowała włączyć do transakcji jednego ze swoich piłkarzy. Zależy jej na tym, aby dogadać z Atletico Madryt korzystne warunki finansowe. Sique Rodriguez w programie Que T’Hi Jugues założył, że mistrzowie Hiszpanii mogą poświęcić Ferrana Torresa i wymienić go na Alvareza. Oczywiście musiałaby również dopłacić sporą sumę.

Przyszłość Torresa w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania – choć w tym sezonie gra częściej, nadal w kluczowych meczach pierwszym wyborem Hansiego Flicka jest Lewandowski. W drużynie uważa się, że Hiszpan nie prezentuje odpowiedniego poziomu i musi zostać zastąpiony kimś lepszym. Atletico natomiast mogłoby z niego wykrzesać więcej.