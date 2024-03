FC Barcelona nie wyklucza sprzedaży Pedriego, który w ostatnim meczu ligowym znów nabawił się poważnej kontuzji. W klubie tracą cierpliwość do Hiszpana.

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Pedri

Pedri po raz kolejny wypadł z gry na dłużej

Barcelona rozważa sprzedaż pomocnika latem

To może być ostatnia okazja, aby zarobić na nim wielkie pieniądze

Pedri z nawracającymi problemami. Barcelona sprzeda swojego gwiazdora?

Pedri to niekwestionowana gwiazda FC Barcelony i jeden z najlepszych jej zawodników. 21-latek wielokrotnie udowadniał, że jest talentem najczystszej wody, a potencjalnie również nawet najlepszym na swojej pozycji na całym świecie. Obecny sezon układa się dla niego natomiast fatalnie.

W sierpniu hiszpański pomocnik doznał kontuzji, pauzując ponad dwa miesiące. Później wrócił do gry, lecz wyraźnie brakowało mu rytmu. Szukał odpowiedniej formy, będąc przy tym oczywiście piłkarzem podstawowego składu. Ostatni mecz z Athletic Bilbao zakończył się dla niego kolejną katastrofą. Z uwagi na problemy zdrowotne, zmuszony był przedwcześnie opuścić murawę.

Zmaga się on z kontuzją mięśnia czworogłowego uda, a prognozowana przerwa od gry nie jest jeszcze znana. Barcelona powoli traci cierpliwość do gwiazdora, na którego nie może liczyć z uwagi na jego różne urazy. Dziennikarz Javi Mugiel sugeruje wręcz, że klub rozważa sprzedaż Pedriego w trakcie nadchodzącego okienka.

Kontrakt Pedriego obowiązuje tylko do połowy 2026 roku. Jeśli dalej będą trapiły go kontuzje, wkrótce jego wartość drastycznie spadnie. Dla Barcelony zbliżające się lato może więc być ostatnią okazją, aby sprzedać go za naprawdę duże pieniądze.

