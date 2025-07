Barcelona znów rozczarowana. Zabrakło milionów

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona przegrała rywalizację o Luisa Diaza

FC Barcelona miała ambitny plan, aby tego lata pozyskać Luisa Diaza z Liverpoolu. Kolumbijczyk miał być planem B dla Katalończyków po fiasku rozmów z Athletic Bilbao w sprawie transferu Nico Williamsa. Tymczasem konkretne informacje na ten temat podał serwis Sport.es.

Hiszpański portal poinformował, że władze Blaugrany przegrały wyścig o skrzydłowego The Reds. Liverpool oczekiwał za Luisa Diaza około 70–80 milionów euro. To konkretne żądania, które jednak może spełnić Bayern Monachium – niemiecki klub jest gotowy, by usiąść do rozmów. Barcelona natomiast jest w stanie zaoferować maksymalnie 60 milionów euro, co nie stawia jej w uprzywilejowanej pozycji.

W związku z tym wydaje się, że obecnie Barca skupi się na transferze Marcusa Rashforda. Chociaż dwie propozycje miały już zostać odrzucone. Według medialnych doniesień Anglik otrzymał od Manchesteru United wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Mistrzowie Hiszpanii chcą skorzystać z okazji – klub z Old Trafford wycenił zawodnika na 40 milionów euro.

Katalończycy w niedzielę, 13 lipca, zakończyli okres urlopowy. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli od badań medycznych. Później odbędą się pierwsze treningi na boisku. Drużyna Hansiego Flicka pierwsze spotkanie w nowym sezonie La Liga rozegra 16 sierpnia przeciwko Mallorce. Co ciekawe, Barcelona trzy pierwsze mecze ligowe rozegra na wyjeździe.

