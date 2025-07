Barcelona w szoku! Rashford odrzucił dwie oferty, wszystko przez Yamala

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford odrzucił dwie oferty, czeka na Barcelonę

Barcelona poszukuje nowego skrzydłowego, który w najbliższym czasie będzie mógł uzupełnić kadrę zespołu Hansiego Flicka. Numerem jeden aktualnie wydaje się być Marcus Rashford, który gotowy jest pójść na spore ustępstwa, aby tylko dołączyć do Dumy Katalonii. Anglik zamierza zmniejszyć swoje wymagania finansowe żeby pomóc w dopięciu kontraktu.

Co więcej, Marcus Rashford jest tak zdeterminowany do gry w Barcelonie, że w ostatnim czasie odrzucił dwie oferty. Mowa tu o lukratywnej propozycji z Arabii Saudyjskiej oraz tej z Juventusu, o czym donosi serwis „El Nacional”. Tym samym piłkarz Manchesteru United potwierdził, że bardzo chce grać z Laminem Yamalem w jednym zespole. To zaskoczenie dla Barcelony, dla której jednak nadal ma sporym wyzwaniem jest kwestia finansowa, bowiem Czerwone Diabły nie są pod tym względem skoro do negocjacji. Niemniej zielone światło na transfer Rashforda dał już Yamal.

Marcus Rashford w minionym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Gracz Manchesteru United był wypożyczony do Aston Villi, a u Rubena Amorima nie ma przyszłości. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego ofensywnego gracza na 50 milionów euro.

