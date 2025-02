Barcelona i Liverpool czekali na tę decyzję! Newcastle wyjaśniło sytuację Isaka

Barcelona oraz Liverpool znają już decyzję Newcastle United ws. transferu Alexandra Isaka. Klub nie sprzeda go latem, nawet jeśli nie uda się mu awansować do Ligi Mistrzów, o czym informuje "Mail Sport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Barcelona oraz Liverpool już widzą co z transferem Isaka

Barcelona oraz Liverpool to dwa kluby, które w letnim okienku transferowym najprawdopodobniej przejdą kilka poważnych zmian. Duma Katalonii musi wzmocnić się na kilku pozycjach jeśli chce myśleć o dalszym, stałym rozwoju i zdobywaniu kolejnych trofeów. Z kolei The Reds pożegnają się – jak wszystko na to wskazuje – z kilkoma ważnymi zawodnikami i muszą ich kimś zastąpić.

Z tego też powodu oba te kluby w ostatnim czasie rywalizowały o względy Alexandra Isaka. Napastnik Newcastle jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy w Europie, ale nie ma się co dziwić. Szwed to czołowy strzelec Premier League, więc jego transfer to lepszego czasu to kwestia czasu. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać, bowiem według informacji przekazanych przez “Mail Sport”, Newcastle zdecydowało, że nie ma zamiaru sprzedać Isaka latem.

Co więcej, Barcelona oraz Liverpool nie mogą liczyć na 25-latka nawet wówczas, gdy Newcastle nie uda się awansować do Ligi Mistrzów. Wtedy także Sroki nie będą skłonne sprzedać swojej gwiazdy. Tym samym oba kluby muszą szukać nowego napastnika, który wzmocni ich skład.

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał 29 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro.

