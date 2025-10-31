Liverpool spada w tabeli, lecz Slot wierzy w odbicie. Zdradził powód optymizmu

Liverpool jest w ostatnim czasie w dużym dołku. The Reds mają na swoim koncie cztery z rzędu porażki. Mimo wszystko spokój zachowuje menedżer ekipy z Anfield Road.

Arne Slot z optymizmem spogląda w przyszłość

Liverpool po rozegraniu dziewięciu kolejek Premier League ma na swoim koncie 15 punktów. Jednocześnie aktualni mistrzowie Anglii tracą sześć oczek do pierwszego Arsenalu. Ostatnio jednak The Reds mają problemy, notując cztery z rzędu porażki. Tymczasem ciekawą wypowiedzią podzielił się menedżer angielskiej ekipy.

– Jestem zadowolony z pracy zespołu i przekonany co do strategii – zaznaczył Arne Slot cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

– W każdym razie nie wszyscy zawodnicy przeszli odpowiedni okres przygotowawczy lub byli kontuzjowani. W związku z tym, gdy 3/4 graczy jest kontuzjowanych, wraca się do gry w 15 lub 16. Jestem przekonany, że 20 to wystarczająco, ale z oczywistych powodów mamy problem z utrzymaniem ich w formie – powiedział Holender.

Liverpool w ostatnim czasie przegrywał kolejno z: Brentford (2:3), Manchesterem United (1:2), Chelsea (1:2) i Crystal Palace (1:2). Tymczasem w sobotni wieczór The Reds zmierzą się w ramach 10. kolejki ligi angielskiej z Aston Villą. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

Ogólnie jeszcze przed reprezentacyjną przerwą w listopadzie Liverpool ma do rozegrania trzy spotkania. W tym czasie ekipę z Anfield Road czekają dwa starcia ligowe. Oprócz The Villans na drodze The Reds stanie też Manchester City. Z kolei w Lidze Mistrzów angielska ekipa zmierzy się z Realem Madryt.

