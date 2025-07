Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Jeff Chabot kandydatem do wzmocnienia obrony Juventusu

Juventus intensywnie pracuje nad wzmocnieniem środka obrony. Głównym powodem poszukiwań jest kontuzja brazylijskiego defensora Gleisona Bremera. Pierwszym wyborem Starej Damy pozostaje Leonardo Balerdi, jednak Marsylia prowadzona przez Roberto De Zerbiego nie chce pozbyć się Argentyńczyka.

W tej sytuacji, według „La Gazzetta dello Sport”, Juventus zwrócił uwagę na Jeffa Chabota z Vfb Stuttgart. To Niemiec francuskiego pochodzenia, który w przeszłości występował już we Włoszech. Sampdoria sprowadziła go z holenderskiego Groningen w 2019 roku, a rok później wypożyczyła do Spezii.

Jeff Chabot imponuje warunkami fizycznymi – ma 195 centymetrów wzrostu. W poprzednim sezonie wystąpił w 45 spotkaniach, strzelając trzy gole. Obecnie wyceniany jest na 15-20 milionów euro, a jego zarobki nie przekraczają miliona euro netto rocznie.

Chabot dobrze zna realia Serie A, gdzie rozegrał 49 meczów i zdobył dwie bramki. Piłkarz rywalizował także przeciwko Juventusowi, dwukrotnie w barwach Sampdorii i Spezii, oraz raz ze jako gracz Stuttgartu w Lidze Mistrzów. W tym ostatnim meczu Stara Dama przegrała 0:1.

Według „La Gazzetta dello Sport”, Juventus monitoruje również rynek prawych obrońców. Alberto Costa może odejść do Sportingu Lizbona. Na jego miejsce Bianconeri obserwują kilku zawodników, w tym Dodo z Fiorentiny, Jonathana Claussa z Nicei oraz Silvana Widmera z Mainz.

