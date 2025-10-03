Barcelona jest zdecydowana. Niespodzianki ws. Rashforda nie będzie

Marcus Rashford dobrze rozpoczął swoją przygodę w Barcelonie. Według „The Telegraph” klub jest zadowolony z jego formy i poważnie rozważa wykupienie Anglika po sezonie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford może zostać w Barcelonie na dłużej

Marcus Rashford trafił latem do Barcelony z Manchesteru United na zasadzie rocznego wypożyczenia. W umowie znalazła się opcja transferu definitywnego, która opiewa na około 30 milionów euro. Po trzech miesiącach pobytu w Hiszpanii Anglik przekonał do siebie sztab i kibiców.

Według „The Telegraph” w klubie panuje zadowolenie z jego postawy. Dyrektor sportowy Deco nie ukrywa, że dotychczasowe wrażenia są pozytywne. – To proste wypożyczenie, bez żadnych kar. Jeśli będziemy chcieli, mamy opcję wykupu. To, czego oczekiwaliśmy, że nam da, rzeczywiście nam daje – podkreślił Brazylijczyk.

Rashford w ostatnich tygodniach imponuje formą i aktywnością w ofensywie. Do tej pory uzbierał sześć bezpośrednich udziałów przy bramkach we wszystkich rozgrywkach, w tym zanotował asystę w meczu z PSG. Jego rola w ataku Blaugrany systematycznie rośnie.

Ostateczna decyzja o wykupie nie zostanie podjęta od razu, ale władze mistrza Hiszpanii są otwarte na taki scenariusz. Wiele zależeć będzie od dalszej dyspozycji zawodnika i sytuacji finansowej klubu.

Sam Rashford także dobrze czuje się w Barcelonie. Po serii udanych występów stawia sobie ambitne cele i chce przekonać działaczy, że zasługuje na stały transfer do Katalonii.

