Barcelona jest zdecydowana. Niespodzianki ws. Rashforda nie będzie

07:58, 3. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Marcus Rashford dobrze rozpoczął swoją przygodę w Barcelonie. Według „The Telegraph” klub jest zadowolony z jego formy i poważnie rozważa wykupienie Anglika po sezonie.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford może zostać w Barcelonie na dłużej

Marcus Rashford trafił latem do Barcelony z Manchesteru United na zasadzie rocznego wypożyczenia. W umowie znalazła się opcja transferu definitywnego, która opiewa na około 30 milionów euro. Po trzech miesiącach pobytu w Hiszpanii Anglik przekonał do siebie sztab i kibiców.

Według „The Telegraph” w klubie panuje zadowolenie z jego postawy. Dyrektor sportowy Deco nie ukrywa, że dotychczasowe wrażenia są pozytywne. – To proste wypożyczenie, bez żadnych kar. Jeśli będziemy chcieli, mamy opcję wykupu. To, czego oczekiwaliśmy, że nam da, rzeczywiście nam daje – podkreślił Brazylijczyk.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona szykuje wielki transfer. Gwiazdor skomentował spekulacje
Ruben Amorim
Manchester United wytypował następcę Amorima! Wielkie nazwisko na radarze
Ruben Amorim
Manchester United chciał pozyskać go latem. Gigant szykuje kolejną ofertę

Rashford w ostatnich tygodniach imponuje formą i aktywnością w ofensywie. Do tej pory uzbierał sześć bezpośrednich udziałów przy bramkach we wszystkich rozgrywkach, w tym zanotował asystę w meczu z PSG. Jego rola w ataku Blaugrany systematycznie rośnie.

Ostateczna decyzja o wykupie nie zostanie podjęta od razu, ale władze mistrza Hiszpanii są otwarte na taki scenariusz. Wiele zależeć będzie od dalszej dyspozycji zawodnika i sytuacji finansowej klubu.

Sam Rashford także dobrze czuje się w Barcelonie. Po serii udanych występów stawia sobie ambitne cele i chce przekonać działaczy, że zasługuje na stały transfer do Katalonii.

Zobacz również: Barcelona szykuje wielki transfer. Gwiazdor skomentował spekulacje