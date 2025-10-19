Barcelona jest winna pieniądze polskim klubom. Tyle muszą zapłacić za Lewandowskiego

FC Barcelona wciąż nie uregulowała płatności za transfer Roberta Lewandowskiego. Jak podaje Marca, na swoją część pieniędzy czeka pięć polskich klubów. Blaugrana jest winna także Bayernowi i Borussii.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona nie zapłaciła za Lewandowskiego. Polskie kluby czekają na przelew

Robert Lewandowski został zawodnikiem FC Barcelony latem 2022 roku. Duma Katalonii miała za niego zapłacić ok. 45 milionów euro. Okazuje się jednak, że hiszpański klub wciąż nie spłacił transferu 37-latka. Z najnowszych informacji wynika, że dług transferowy dot. transakcji z udziałem Polaka wynosi ponad 10 milionów euro. Szczegóły przekazał Luis Rojo z dziennika Marca.

Najwięcej mistrz Hiszpanii musi oddać poprzedniej drużynie Lewandowskiego, czyli Bayernowi Monachium. Bawarczycy wciąż czekają na przelew w kwocie 10,688 mln euro. Swojej części nie otrzymała także Borussia Dortmund, która ma dostać 78 tysięcy euro.

📋 Rozpisane kwoty, które FC Barcelona musi spłacić innym klubom w ramach różnych operacji transferowych. [@Luis_F_Rojo] (3️⃣) pic.twitter.com/t13eOg0bSW — BarcaInfo (@_BarcaInfo) October 19, 2025

Barcelona jest winna pieniądze także pięciu klubom z Polski. Na część kwoty transferu czeka Lecha Poznań, Znicz Pruszków, MKS Varsovia, Legia Warszawa i Delta Warszawa. Dla takich drużyn jak Znicz, Delta, czy Varsovia mowa o dużych kwotach.

Polskie kluby, którym FC Barcelona jest winna pieniądze za transfer Roberta Lewandowskiego:

MKS Varsovia – 169 tysięcy euro

Lech Poznań – 119 tysięcy euro

Znicz Pruszków – 113 tysięcy euro

Legia Warszawa – 50 tysięcy euro

Delta Warszawa – 33 tysiące euro

Lewandowski w barwach FC Barcelony rozegrał jak dotąd 156 spotkań, w których zdobył 105 goli i zaliczył 20 asyst. Jego umowa z Blaugraną wygasa po zakończeniu sezonu. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona.