Barcelona i Real rywalizują o wielki talent. W grze także inni giganci

Barcelona oraz Real Madryt rywalizują o pozyskanie Jorthy Mokio z Ajaxu Amsterdam, o czym poinformował serwis "CaughtOffside". 17-letni pomocnik z Belgii uznawany jest za wielki talent.

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Giganci powalczą o transfer diamentu Ajaxu Amsterdam

Barcelona oraz Real Madryt bardzo często rywalizują ze sobą na murawie. Wiadomo bowiem, że starcia pomiędzy nimi ekscytują nie tylko całą Hiszpanię, ale i Europę. Poza tym gra toczy się także o prym i miano najlepszego klubu w kraju. Jednocześnie także obie drużyny walczą bardzo często o tych samych zawodników. Przykłady z przeszłości można mnożyć, a dotyczy to szczególnie młodych, utalentowanych graczy.

Kimś takim jest chociażby Jorthy Mokio z Ajaxu Amsterdam. 17-letni defensywny pomocnik z Belgii uznawany jest za wielki talent i obserwują go już największe kluby z Europy. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, skauci Barcelony, Realu Madryt oraz Manchesteru City, Manchesteru United i Chelsea obserwują Mokio. Rywalizacja z pewnością będzie zacięta, a sam piłkarze stanie przed sporym dylematem.

Jorthy Mokio w tym sezonie na swoim koncie ma już pięć występów. W sumie dla pierwszego zespołu Ajaxu do tej pory rozegrał 22 mecze, w których zdobył dwa gole. Wcześniej występował w młodzieżowych ekipach KAA Gent, a także w pierwszej ekipie, gdzie zebrał cztery występy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 8 milionów euro.

Zobacz także: Superkomputer obliczył, kto wygra Ligę Mistrzów. Yamal o tym marzy