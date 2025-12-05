Barcelona i Raków obserwują tego samego gracza. To wielki talent

Barcelona i Raków Częstochowa mają ten sam cel transferowy. Chorwacki portal Sportske novosti przekonuje, że w piątkowy wieczór skauci obu klubów będą obserwowali wyróżniającego się zawodnika Slavena Belupo.

Pixsell/ Alamy Na zdjęciu: Adriano Jagusić

Barcelona i Raków ruszają do Chorwacji

Siedem goli i pięć asyst w 17 meczach – takim bilansem może pochwalić się Adriano Jagušić. Młodzieżowy reprezentant Chorwacji notuje znakomity sezon, co nie uszło uwadze klubów spoza SuperSport HNL. Na piątkowym meczu Slaven Belupo – HNK Gorica pojawią się skauci takich ekip, jak Barcelona i Raków Częstochowa.

Goran Čičin-Mašansker z redakcji „Sportske novosti” zdradza, że na trybunach Stadionu Miejskiego w Koprivnicy pojawią się także przedstawiciele Olympique Marsylia, Holstein Kiel (2. Bundesliga) i Cremonese (Serie A). Jagušić jest awizowany do gry w podstawowym składzie. Wychowanek „Farmaceutów” wystąpi na pozycji ofensywnego pomocnika, a więc tuż za plecami „dziewiątki”. W trzech ostatnich starciach ligi chorwackiej trzykrotnie wpisał się na listę strzelców (gol w potyczce z NK Lokomotiva i dublet w rywalizacji z NK Vukovar 1991).

Do tej pory 20-latek zanotował 62 spotkania w macierzystym klubie. Jego ofensywny dorobek to 14 bramek i dziewięć ostatnich podań. Natomiast w szeregach młodzieżowej kadry narodowej zaliczył osiem meczów, w których zapisał na swoim koncie jedno trafienie i trzy asysty. Dwie z nich stał się jego udziałem w listopadowych pojedynkach z Litwą i Węgrami w eliminacjach do Mistrzostw Europu U-21.