Wielki talent Barcelony nie może się przebić. W grę wchodzi transfer

Barcelona nie planuje osłabiać się podczas zimowego okienka. Odejść na wypożyczenie może natomiast Marc Bernal, który nie gra zbyt często.

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Marc Bernal

Barcelona szuka dla niego lepszego miejsca

Barcelona nie planuje dużych zmian kadrowych podczas zimowego okienka. Lada moment potwierdzony zostanie transfer Joao Cancelo, który może być jedynym nabytkiem. Klub przy okazji postara się utrzymać skład, z którego Hansi Flick korzysta od początku sezonu, choć pod znakiem zapytania stoi przyszłość Marc-Andre ter Stegena. Jedynym graczem udostępnionym do wypożyczenia może natomiast zostać Marc Bernal.

Kibice wierzyli, że po wyleczeniu kontuzji nastolatek przebije się w hierarchii i będzie istotną postacią środka pola. Gdy Flick przychodził do Barcelony, to właśnie Bernal skradł jego serce i był uważany za wygranego okresu przygotowawczego. Później przydarzyła mu się paskudna kontuzja, po której nie wrócił jeszcze na swój optymalny poziom.

W obecnym sezonie Bernal nie gra tyle, ile by chciał. W sumie wystąpił w jedenastu spotkaniach, przebywając na murawie nieco ponad 200 minut. To zdecydowanie za mało dla zawodnika, który musi się rozwijać. Z tego właśnie powodu Barcelona myśli o wypożyczeniu go do drużyny, w której będzie mógł liczyć na częstszą grę.

Blaugrana podejmie decyzję po Superpucharze Hiszpanii. Wiele zależy od nastawienia samego Bernala, który dotąd w tym temacie się nie udzielał. „Sport” informuje, że klub otrzymuje już propozycje za 18-letniego pomocnika, a najkonkretniej w temacie jego wypożyczenia działa Girona.